Замгендиректора "Аэрофлота" по стратегии Андрей Панов уволился и покинул Россию

Андрей Панов написал о "новой жизни" на Facebook.

Заместитель генерального директора "Аэрофлота", а также "Победы" по стратегии Андрей Панов уволился и покинул Россию. Такое заявление бывший сотрудник компании сделал в собственном аккаунте на Facebook. Он подтвердил эту информацию журналистам РБК.

Уехали из России. Ушел из "Аэрофлота". Старая жизнь закончилась. Андрей Панов, экс-сотрудник российского авиаперевозчика

Напомним, что Панов окончил обучение на мехмате МГУ. Там он получил степень кандидата математических наук. Также россиянин имеет степень MBA. Экс-замглава гендира "Аэрофлота" сначала находился в должности редактора отдела "Финансы" газеты "Ведомости", после чего стал партнером международной консалтинговой компании Bain & Company в Москве. В 2018 году его назначили заместителем гендиректора "Аэрофлота".

eBay временно приостановил транзакции с российскими адресами.

Фото: Facebook / Andrey Panov