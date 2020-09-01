Замгендиректора "Аэрофлота" по стратегии Андрей Панов уволился и покинул Россию

Заместитель генерального директора "Аэрофлота", а также "Победы" по стратегии Андрей Панов уволился и покинул Россию. Такое заявление бывший сотрудник компании сделал в собственном аккаунте на Facebook. Он подтвердил эту информацию журналистам РБК.
Уехали из России. Ушел из "Аэрофлота". Старая жизнь закончилась.
Андрей Панов, экс-сотрудник российского авиаперевозчика
Напомним, что Панов окончил обучение на мехмате МГУ. Там он получил степень кандидата математических наук. Также россиянин имеет степень MBA. Экс-замглава гендира "Аэрофлота" сначала находился в должности редактора отдела "Финансы" газеты "Ведомости", после чего стал партнером международной консалтинговой компании Bain & Company в Москве. В 2018 году его назначили заместителем гендиректора "Аэрофлота".
eBay временно приостановил транзакции с российскими адресами.
Фото: Facebook / Andrey Panov
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