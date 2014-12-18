eBay временно приостановил транзакции с российскими адресами

В компании объяснили, что станет с активными объявлениями клиентов.

Американский маркетплейс eBay, который занимается онлайн-продажами, временно приостановил транзакции с российскими адресами. Такое решение связано с прекращением работы платежных провайдеров и служб доставки на территории РФ. =

Мы временно приостанавливаем…будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в нашу политику и предоставление услуг по мере развития событий. официальное сообщение на сайте компании

Специалисты eBay заметили, что новвовведения по-разному повлияют на пользователей маркетплейса. Придется скрывать активные объявления пользователей с фиксированной ценой из результатов поиска, чтобы клиенты не могли приобретать товары. Для учетных записей пользователей будет установлен статус "в отпуске" (Time Away). Активные тематические объявления (Classified Ads) или объявления в формате аукциона будут завершаться, а ставки по ним - отменяться.

Напомним, что компания eBay с 3 марта приостановила доставку заказов в РФ и на Украину.

Платёжная система PayPal приостанавливает работу в России.

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