Платёжная система PayPal приостанавливает работу в России

Об этом рассказал директор компании Дэн Шульман.

Международная платежная система PayPal приостанавливает работу в России. Об этом сообщили журналисты информационного агентства The Reuters со ссылкой на слова директора компании Дэна Шульмана. Эксперт добавил, что на протяжении ограниченного периода времени клиентам будет доступно снятие денежных средств. После завершения этого срока, остатки на счетах будут распределяться в соответствии с законодательством.

В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России. заявление Дэна Шульмана

Напомним, что с 3 марта американский маркетплейс eBay приостановил доставку товаров в Россию и на территорию Украины. Об этом компания уведомила журналистов по электронной почте. Такое постановление в пресс-службе связали с намерением фирмы обезопасить клиентов и продавцов в регионе об логистических сбоев во время транспортировки грузов. Онлайн-сервис также отменил комиссию для украинских пользователей "чтобы смягчить давление" из-за нарушения движения денежных средств.

Heineken приостанавливает экспорт пива в Россию.

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