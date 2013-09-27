По его словам, создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о работе по созданию платежного контура со странами БРИКС. Об этом он заявил в рамках выступления на Российской энергетической неделе.

Глава государства отметил, что идет работа над созданием собственного платежного контура. Он подчеркнул, что процесс происходит в рамках сотрудничества со странами БРИКС. Также президент заявил, что это создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли.

Ранее Путин назвал преимущества российской энергосистемы.

Видео: kremlin.ru