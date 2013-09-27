Президент РФ Владимир Путин рассказал о работе по созданию платежного контура со странами БРИКС. Об этом он заявил в рамках выступления на Российской энергетической неделе.
Глава государства отметил, что идет работа над созданием собственного платежного контура. Он подчеркнул, что процесс происходит в рамках сотрудничества со странами БРИКС. Также президент заявил, что это создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли.
Ранее Путин назвал преимущества российской энергосистемы.
Видео: kremlin.ru
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