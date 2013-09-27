Путин назвал преимущества российской энергосистемы

Президент РФ Владимир Путин назвал преимущества отечественной энергосистемы. Об этом он заявил в рамках выступления на Российской энергетической неделе.
Глава государства назвал российскую энергосистему одной из крупнейших в мире. По его словам, она не только отвечает растущему спросу, но и качественно меняет свой облик.
За последние полтора десятка лет установленная мощность российской электроэнергетики увеличилась на 18%, а сами станции прошли глубокую модернизацию.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин рассказал об обновленных условиях применения ядерного оружия.
Видео: kremlin.ru
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