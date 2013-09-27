Путин назвал преимущества российской энергосистемы

Глава государства назвал российскую энергосистему одной из крупнейших в мире.

Президент РФ Владимир Путин назвал преимущества отечественной энергосистемы. Об этом он заявил в рамках выступления на Российской энергетической неделе.

Глава государства назвал российскую энергосистему одной из крупнейших в мире. По его словам, она не только отвечает растущему спросу, но и качественно меняет свой облик.

За последние полтора десятка лет установленная мощность российской электроэнергетики увеличилась на 18%, а сами станции прошли глубокую модернизацию. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин рассказал об обновленных условиях применения ядерного оружия.

Видео: kremlin.ru