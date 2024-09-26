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Путин рассказал об обновленных условиях применения ядерного оружия

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Глава государства предложил внести ряд уточнений по поводу условий применения ядерного оружия.

Президент РФ Владимир Путин рассказал об обновленных условиях применения ядерного оружия. Об этом он заявил на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию.

Глава государства предложил внести ряд уточнений по поводу условий применения РФ такого оружия. По его словам, в обновленной редакции документа агрессию против России "со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение". Отмечается, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие при нападении, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу для России и Белоруссии.

Ранее Путин рассказал о росте несырьевого экспорта.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Новости России,

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