Заместителя районного прокурора из Петербурга нашли мертвым в Москве

Заместителя районного прокурора из Петербурга нашли мертвым в столице. О гибели заместителя прокурора Красносельского района Керима Сафаралиева, рассказало 10 мая издание "Московский комсомолец" со ссылкой на собственные источники.
Выяснилось, что тело 34-летнего мужчины было найдено в квартире на Изумрудной улице его другом, хозяином жилья. Признаков насилия на теле не было обнаружено.
Отмечается, что погибший работал помощником прокурора в одном из районов Москвы. Его отцом является физик, депутат Государственной думы Гаджимет Сафаралиев.
Ранее мы сообщали о том, что суд арестовал петербуржца, который ударил ножом школьницу на Петроградской стороне.
Фото: Piter.tv
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