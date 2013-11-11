Заместителя районного прокурора из Петербурга нашли мертвым в Москве

Признаков насилия на теле не было обнаружено.

Заместителя районного прокурора из Петербурга нашли мертвым в столице. О гибели заместителя прокурора Красносельского района Керима Сафаралиева, рассказало 10 мая издание "Московский комсомолец" со ссылкой на собственные источники.

Выяснилось, что тело 34-летнего мужчины было найдено в квартире на Изумрудной улице его другом, хозяином жилья. Признаков насилия на теле не было обнаружено.

Отмечается, что погибший работал помощником прокурора в одном из районов Москвы. Его отцом является физик, депутат Государственной думы Гаджимет Сафаралиев.

Ранее мы сообщали о том, что суд арестовал петербуржца, который ударил ножом школьницу на Петроградской стороне.

Фото: Piter.tv