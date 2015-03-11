Суд арестовал петербуржца, который ударил ножом школьницу на Петроградской стороне

Петроградский районный суд Петербурга арестовал Бориса Сенокосова, который обвиняется в покушении на убийство школьницы. Мужчина ударил 15-летнюю девочку ножом на Петроградской стороне. Об этом 9 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Органы предварительного расследования установили, что вечером 7 мая пострадавшая получила не менее 1 удара в область живота. Мужчина не довел преступный умысел до конца, подросток покинула место происшествия.
Личность подозреваемого установили на следующий день, задержали его и предъявили обвинение. Сенокосов согласился с ходатайством следователя, но отрицает, что это было покушение на убийство. По его словам, ничего не препятствовало ему убить ребенка, но он этого не сделал, так как понял, что обознался. Он собирался ударить ножом другого человека, который ранее его оскорбил.
Мужчина будет находиться под стражей до 7 июля 2021 года.
Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
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