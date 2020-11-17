Заместителем председателя Комитета по молодежной политике назначен Роман Волковский

Сегодня, 2 марта, в комитете по молодежной политике Петербурга назначили заместителя председателя. Им стал Роман Волковский.
Новый заместитель будет координировать организацию массовых мероприятий и развитие добровольческой деятельности. Кроме того, Волковский будет отвечать за закупки и материально-техническое обеспечение комитета.
Ранее Роман Волковский возглавлял администрацию Приморского района, а до этого работал в администрации Фрунзенского. Также есть опыт работы в комитете имущественных отношений.
Сегодня после ухода Евгения Елина в Смольном перераспределили полномочия вице-губернаторов.
Фото: gov.spb.ru
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