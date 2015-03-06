На фестивале "Бизнес молодых" подвели итоги конкурса "Твое дело. Молодой предприниматель России".

Петербург наградили за поддержку молодых предпринимателей. Северная столица вошла в десятку регионов по развитию молодежного бизнеса.

Как сообщили в Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями города, в этом году в всероссийской программе по развитию предпринимательства от "Росмолодежь.Бизнес" приняли 65 регионов. В рейтинг вместе с Северной столицей попали Крым, Татарстан, Калининградская, Челябинская, Архангельская, Ярославская и Запорожская области и Приморский край.

Кроме того, на фестивале "Бизнес молодых" подвели итоги конкурса "Твое дело. Молодой предприниматель России". В нем участвовали активные молодые люди 14 до 35 лет. В проекте победили петербуржцы. В лиге "Молодой предприниматель" первенство получил Станислав Смирнов. Он участвовал в номинации "Производство". Константин Лукьянцов получил второе место среди студентов в номинации "Креативное предпринимательство". Денис Левшин занял третье место в номинации "Технологическое предпринимательство".

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