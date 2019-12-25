Во льду Финского залива обнаружили вмерзшую морскую мину

"Рогатый" боеприпас обезвредили.

В минувшую субботу, 6 февраля, в Финском заливе скайсерфер обнаружил вмерзшую в лед морскую мину времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного РПСО МЧС.

Спасатели службы приняли в уничтожении опасной находки. Специалисты предположили, что "рогатая" мина оторвалась от якоря и всплыла на поверхность, а затем, дождавшись морозов, вмерзла в лед. Обезвредили боеприпас специалисты Западного военного округа.

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Фото: ВКонтакте / Северо-Западный РПСО