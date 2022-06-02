Замена воздушных линий стартовала на Петрозаводском шоссе

В ходе реконструкции проложат еще 27 км СИП.

На Петрозаводском шоссе от Советского проспекта до границы с Ленобластью началась замена воздушных линий. Работы ведут специалисты СПб ГБУ "Ленсвет", рассказали в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Происходит замена старого неизолированного провода на самонесущий изолированный – СИП. Новый провод более надежен: специальная полимерная оболочка устойчива, снижается опасность электротравм.

Напомним, что в прошлом году в Северной столице проложили 250 км СИП. В 2023-м показатель увеличат до 360 км. В ходе реконструкции проложат еще 27 км.

Ранее на Piter.TV: наружное освещение на Понтонном проезде и Колпинской улице установят до ноября этого года.

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга