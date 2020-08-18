Эксперт оценил замену системы "Мир" на TROY

Соответствующие переговоры Россия ведет с Турцией.

Между РФ и Турцией проходят переговоры о возможности использовать платежную системы TROY в качестве альтернативы отечественной "Мир". Причины и последствия таких шагов оценил экономист, преподаватель и аналитик Николай Кульбака в беседе с телеканалом "360".

По мнению специалиста, турецкая сторона заинтересована в такой мере, так как система "Мир" не так популярна в восточной стране, и к тому же находится под санкциями. Кроме того, аналогичный прецедент уже происходил в случае с Китаем, напомнил Кульбака. Так, после начала СВО стала востребована платёжная система UnionPay.

Экономист уверен, что с турецкой стороны в этом случае нет ничего предосудительного.

Просто это будет еще одна система, которая позволит россиянам обмениваться деньгами с другими странами. Ничего плохого в этом нет, но и панацеей это не станет. Николай Кульбака, экономист, преподаватель и аналитик

Ранее мы сообщили о том, что в Турции допустили возможность закупки Су-35 при провале сделки по F-16.

Фото: Piter.TV