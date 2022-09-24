В Турции допустили возможность закупки Су-35 при провале сделки по F-16

Исмаил Демир объяснил, в каком случае Анкара обратит внимание на российскую военную авиацию.

Турция может рассмотреть закупку российских истребителей Су-35 в случае провала сделки по американским F-16, заявил глава управления оборонпрома Турции Исмаил Демир. Журналисты рассказали зрителям о том, что власти США ранее направили Анкаре официальное уведомление о том, что страна исключена из программы поставок боевых самолетов F-35 из-за закупок турецкой стороной российских ЗРК С-400. При этом Вашингтон аннулировал совместный меморандум, в котором также участвуют Британия, Австралия, Дания, Канада и Норвегия. Исмаил Демир ответил на вопрос корреспондента о том, какие альтернативы сейчас стоят перед страной в оборонной сфере и военной авиации, если сделка по F-16 также провалится.

Одним из вариантов могут быть Су-35. Исмаил Демир, представитель оборонпрома Турции

Напомним, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос сейчас согласовывается в местнои Конгрессе. Документ лоббирают представители Государственного департамента. По мнению дипломатов, данная сделка соответствует национальным интересам Вашингтона.

Турция выступила за отмену права вето в Совбезе ООН.

Фото и видео: YouTube / CNN Türk