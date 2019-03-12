Турция выступила за отмену права вето в Совбезе ООН

Мевлют Чавушоглу рассказал о том, как можно изменить принятие решений в СБ ООН.

Турция выступила за отмену системы права вето в Совете Безопасности ООН. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в ходе регулярного брифинга с журналистами, проводимого на полях Генеральной Ассамблее Всемирной организации в Нью-Йорке. Министр оценили результаты работы на 77-ой сесси ГА ООН. Мевлют Чавушоглу полагает, что заменой для права вета в СБ может стать принятие решений большинством голосов. По словам чиновника, в этом вопросе важно обеспечить максимальный охват и справедливость.

Все больше политиков заявляют, что мир больше пяти постоянных членов СБ ООН. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Чавушоглу уверен в том, что призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана к реформированию ООН поддерживают все больше мировых политических лидеров, что и продемонстрировала последняя сессия Генассамблеи.

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Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu