Эрдоган: освобожденный из плена Медведчук отправился в Россию

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что освобожденный из украинского плена политик Виктор Медведчук отправился в Россию. Соответствующей информацией глава государства поделился в ходе выступления перед журналистами в Анкаре. Политик пояснил, что во время обмена военнопленными между Киевом и Москвой турецкая сторона имела в распоряжении порядка 200 имен.
Это все наши гости. На одном из них Путин сделал акцент. Мы отправили его в Россию. Мы решительно продолжаем процесс.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Ранее официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о местонахождении Виктора Медведчука. Также представитель Кремля объявил о том, что не знает, общались ли Владимир Путин и Виктор Медведчук.
Эрдоган: Турция ищет альтернативы карте "Мир".
Фото и видео: YouTube / Haber Global
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