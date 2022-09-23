Эрдоган: освобожденный из плена Медведчук отправился в Россию

В Турции имеют список из 200 имен, которых обменяли Киев и Москва.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что освобожденный из украинского плена политик Виктор Медведчук отправился в Россию. Соответствующей информацией глава государства поделился в ходе выступления перед журналистами в Анкаре. Политик пояснил, что во время обмена военнопленными между Киевом и Москвой турецкая сторона имела в распоряжении порядка 200 имен.

Это все наши гости. На одном из них Путин сделал акцент. Мы отправили его в Россию. Мы решительно продолжаем процесс. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о местонахождении Виктора Медведчука. Также представитель Кремля объявил о том, что не знает, общались ли Владимир Путин и Виктор Медведчук.

Эрдоган: Турция ищет альтернативы карте "Мир".

Фото и видео: YouTube / Haber Global