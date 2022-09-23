Эрдоган: Турция ищет альтернативы карте "Мир"

Президент Турции рассказал, когда Анкара примет решение по дальнейшему использованию российской банковской карты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ищет альтернативы платежной российской карте "Мир". В настоящее время местные чиновники рассматривают все варианты, которыми обладают. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения с журналистами. Уже в пятницу стана может принять решение о дальнейшем использовании "Мира".

Мы сосредоточимся не только на событиях с картой, но и на альтернативах. Мы продолжим работу над тем, что мы можем сделать, какие шаги предпринять, какие варианты у нас на руках. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

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Фото и видео: YouTube / Haber Global