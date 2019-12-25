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Эрдоган: Турция хочет увеличить объемы закупаемого у США газа
Сегодня, 9:41
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Эрдоган: Турция хочет увеличить объемы закупаемого у США газа

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В Анкаре хотят развивать сотрудничество с Вашингтоном также в сфере СПГ-поставок.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара хочет увеличить объемы закупаемого газа у американской стороны. В настоящее время основными поставщиками голубого топлива для страны являются Азербайджан, Россия и Иран. Об этом глава государства упомянул в ходе выступления на заседании турецко-американского сотрудничества, деловом совете, собранном на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Мы хотим увеличить объемы газа, который мы закупаем у США, на более выгодных условиях в предстоящий период. Мы готовы к сотрудничеству по доставке американского СПГ.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган призвал найти разумное дипломатическое решение по Украине.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan

Теги: газ, реджеп тайип эрдоган, сжиженный природный газ, спг, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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