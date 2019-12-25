В Турции призвали поддержать усилия по мирному урегулированию украинского кризиса.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал найти разумное дипломатическое решение по Украине. Об этом глава государства упомянул в ходе выступления на открытии 77-ой Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Политик призвал найти выход по сложившемуся региональному кризису.

Важно сообща найти разумное, справедливое и жизнеспособное дипломатическое решение, которое позволит РФ и Украине достойно выйти из кризиса. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Лидер страны призвал международные организации, а также все страны мира искренне поддержать усилия Анкары по установлению прочной стабильности на Украине. Турция намерена наращивать собственные усилия по прекращению боевых действий между Киевом и Москвой. При этом власти выступают за урегулирование вопросов, основываясь на сохранении целостности Украины.

Эрдоган считает возвращение Украине ее территорий условием достижения мира.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций