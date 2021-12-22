Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что в случае урегулирования конфликта киевский режим сможет вернуть свои территории. Соответствующее мнение глава государства высказал в эфире американского телеканала PBS. Иностранный гость ответил на вопрос ведущего о том, нужно ли позволить России оставить под собственным контролем часть земель и будет ли этот вопрос одним из элементов решения украинского кризиса.

Нет, несомненно нет. Если мы хотим установления мира на Украине, то, конечно, возвращение стране территорий станет действительно важным моментом. Это то, что ожидается. Реджеп Тайип Эрдоган, президент РФ

Политик уверен в том, что в усилиях по достижению мира на Украине другие страны не должны занимать сторону только Киева или Москвы, необходимо искать такое решение, которое сможет удовлетворить национальные интересы обеим сторонам конфликта. По мнению Эрдогана, российский лидер Владимир Путин борется за интересы своего государства. Власти Анкары находятся в контакте с Москвой, Киевом и генеральным секретариатом ООН.

Эрдоган выразил уверенность в своей победе на президентских выборах в следующем году.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour