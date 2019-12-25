Глава Турции не видит себе альтернативу в стране.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в своей победе на президентских выборах в следующем году. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире американского телеканала PBS. Политик добавил, что не видит никакой альтернативы, которую можно бы было выдвинуть его кандидатуре.

Мы не беспокоимся по поводу победы на выборах. Нас никто не заменит, потому что альтернативы нет. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что глава Министерства юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил в августе о том, что президентские выборы в стране состоятся 18 июня 2023 года. Всеобщие (как президентские, так и парламентские) выборы в стране, согласно местному законодательству, проходят в один день. Оппозиция будет представлена блоком из шести партий, но пока что не называет имени своего претендента.

Эрдоган отказался отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour