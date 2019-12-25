Эрдоган отказался отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, проводимого в Самарканде. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире американского телеканала PBS. Ранее он назвал целью страны вступление в состав ШОС.
ЕС будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит: "Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?". Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны ЕС.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Политик добавил, что встречается с главами государств во всем мире, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином. По мнению Эрдогана, Турция является "частью этого мира".
Эрдоган надеется организовать встречу Путина и Зеленского.
Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour
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