Эрдоган надеется организовать встречу Путина и Зеленского

В Турции не теряют надежд на организацию встречи глав РФ и Украины.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется организовать встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. О своем стремлении турецкий политик заявил в эфире американского телеканала PBS. Гость эфира отметил, что не теряет надежду на то, что данное мероприятие состоится. Он добавил, что всегда хотел послушать этих двух спикеров лично, хотя пока что Анкара и не смогла добиться успеха в этом вопросе.

Турция, как страна, соблюдающая политику баланса, выступает за то, чтобы выслушать здесь обе стороны. Именно поэтому у нас есть настойчивое желание собрать этих лидеров вместе. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее Эрдоган выразил уверенность в том, что Путин стремится скорее завершить кризис на Украине, однако для этого Киеву требуется быть "в одном понимании" с Москвой.

Эрдоган: Турция "позаботится о себе", если не получит от США F-16.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour