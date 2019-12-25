В Петербурге замена счётчика обошлась пенсионерке в 40 тысяч

Мошенники похитили деньги из шкафа.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 22 мая в полицию обратилась женщина 1945 года рождения.

Она заявила, что 19 мая к ней в квартиру д. 67 по пр. Большевиков пришли двое неизвестных и предложили заменить счетчик на воду. После того, как она согласилась, мужчины произвели замену и получили от нее 16000 рублей.

После ухода "мастеров" пенсионерка обнаружила отсутствие 20000 тысяч в шкафу. Материальный ущерб составил 36000 рублей.

Полиция разыскивает мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге мошенница представилась врачом и обокрала пенсионерку.

Фото: Pixabay