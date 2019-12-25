В Петербурге мошенница представилась врачом и обокрала пенсионерку

Она убедила женщину в том, что у нее в голове тромб.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 22 мая в полицию обратилась женщина 1930 года рождения. Она рассказала, как ей на мобильный телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудником реабилитационного центра.

"Врач" убедила пенсионерку в том, что у нее в голове тромб, и для лечения необходимо 234000 рублей. Спустя час в квартиру д. 30 по ул. Тельмана пришла мошенница, которой потерпевшая передала 80 000 рублей.

Видеонаблюдение с домофона изъято. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что "Водопроводчик" забрал у пенсионерки 38 тыс. рублей в Красногвардейском районе.

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