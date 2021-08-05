  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Замена импортного оборудования на отечественное нарушила работу МФЦ в Петербурге
Сегодня, 20:03
251
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Замена импортного оборудования на отечественное нарушила работу МФЦ в Петербурге

0 0

Прием документов по отдельным услугам в МФЦ был ограничен.

В связи с заменой импортного оборудования на отечественное часть информационных систем по предоставлению госуслуг в МФЦ Петербурга работала со сбоями 18 октября. Об этом рассказали в пресс-службе многофункциональных центров города.

Прием документов по отдельным услугам в МФЦ был ограничен.

Специалисты уже работают, чтобы период действия ограничений завершился как можно быстрее. Заявителям, которых коснулась данная ситуация, специалисты МФЦ предложат другие даты приема документов в индивидуальном порядке.

Пресс-служба МФЦ Петербурга

Ранее на Piter.TV: жителям Васильевского острова напомнили о начале работы платной парковки с 1 ноября.

Фото: СПб ГКУ "МФЦ" (носит иллюстративный характер)

Теги: мфц в петербурге, сбой в системе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
olegefimov
Сегодня 22:13

Уникальный препарат, взорвавший Интернет: 7 часов беспрерывного се.кс марафона, каменная эрекция, выносливость как у быка, море спе.рмы и крутые оргазмы и это совершенно безопасно в любом возрасте. Более подробно читайте в блоге---- https://mub.me/xmen

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии