Замена импортного оборудования на отечественное нарушила работу МФЦ в Петербурге

В связи с заменой импортного оборудования на отечественное часть информационных систем по предоставлению госуслуг в МФЦ Петербурга работала со сбоями 18 октября. Об этом рассказали в пресс-службе многофункциональных центров города.
Прием документов по отдельным услугам в МФЦ был ограничен.
Специалисты уже работают, чтобы период действия ограничений завершился как можно быстрее. Заявителям, которых коснулась данная ситуация, специалисты МФЦ предложат другие даты приема документов в индивидуальном порядке.
Пресс-служба МФЦ Петербурга
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Фото: СПб ГКУ "МФЦ" (носит иллюстративный характер)
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