В 2021 году в Петербурге появятся четыре новых МФЦ

Центры откроют Приморском, Колпинском и Московском районах.

Стало известно, что в следующем году в Петербурге откроют четыре МФЦ: два в Приморском и по одному в Колпинском и Московском районах, сообщили в комитете по информатизации и связи.

Помимо этого расширят действующий МФЦ в Красногвардейском районе. Для посетителей откроют 75 новых окон. Также сообщается, что в общей сложности установят 1,31 тысячу камер и планируют сократить длительность процедур. Так, например, в электронный формат будет переведена процедура выдачи лицензий, которая сократится до 20 дней вместо 50.

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