У должника не должно быть имущества и финансовых возможностей погасить долг.

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц, если у них нет возможности погасить задолженность. Об этом пишет РБК со ссылкой на закон о банкротстве.

Объявить о банкротстве во внесудебном порядке смогут физические лица с задолженностью от 50 тысяч рублей до 500 тысяч. Для этого они должны будут обратиться в МФЦ по месту жительства. В заявлении должны быть названы все кредиторы и обязательства должника.

Условием признания физлицо банкротом должно быть отсутствие у него имущества и финансовых возможностей погасить долг.

После оформления заявления в течение четырёх дней информация о должнике вносится в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. После этого начинает действовать мораторий на начисление процентов и пеней по его долгам. Данная процедура не касается алиментов и возмещения вреда.

Должник будет освобождён от долгов через полгода, если никто из кредиторов не воспрепятствовал его банкротству.

Ранее США накрыла мощная волна банкротств.

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