МРЭО Петербурга приостанавливало работу из-за техсбоя

Системный сбой был ликвидирован через полчаса после. В данный момент МРЭО работает в штатном режиме.

В понедельник, 3 июня, в петербургских межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах (МРЭО) ГИБДД случился технический сбой в работе. Базы были недоступны в течение получаса.

В связи с проблемой петербуржцы не могли получить сведения об автомобилях, административных правонарушениях, угонах, перерегистрировать автомобиль и получить водительское удостоверение.

Системный сбой был ликвидирован через полчаса после. В данный момент МРЭО работает в штатном режиме.

Фото: vk.com/mreospb