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МРЭО Петербурга приостанавливало работу из-за техсбоя
Сегодня, 13:47
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Rybka123

МРЭО Петербурга приостанавливало работу из-за техсбоя

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Системный сбой был ликвидирован через полчаса после. В данный момент МРЭО работает в штатном режиме.

В понедельник, 3 июня, в петербургских межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах (МРЭО) ГИБДД случился технический сбой в работе. Базы были недоступны в течение получаса.

В связи с проблемой петербуржцы не могли получить сведения об автомобилях, административных правонарушениях, угонах, перерегистрировать автомобиль и получить водительское удостоверение.

Системный сбой был ликвидирован через полчаса после. В данный момент МРЭО работает в штатном режиме.

Фото: vk.com/mreospb

Теги: гибдд, мрэо, сбой в системе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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