"Дунай" стал Дубаем: более 700 дорожных знаков в Ленобласти пострадали от рук вандалов

Многие дачники и местные жители забирают испорченные щитки на память, а срезанные знаки используются для подпорки сараев.

В период мая по сентябрь 2023 года 730 дорожных знаков в Ленобласти были испорчены вандалами. Дорожникам пришлось заменить 350 щитков и 380 табличек. Об этом сообщил Telegram-канал "Dorogi_47".

Многие дачники и местные жители забирают испорченные щитки на память, а срезанные знаки используются для подпорки сараев. Отдельная категория вандалов украшает "добычей" свои дома.

Чаще всего надписи на знаках закрашивают или искажают. Таким образом, "Дунай" стал Дубаем, а деревни Глядино и Лядино "просто тяжело вздохнули".

Ранее Ленобласть потратит 8 млрд рублей на экологичные автобусы.

Фото: Telegram / Dorogi_47