"Дунай" стал Дубаем: более 700 дорожных знаков в Ленобласти пострадали от рук вандалов

В период мая по сентябрь 2023 года 730 дорожных знаков в Ленобласти были испорчены вандалами. Дорожникам пришлось заменить 350 щитков и 380 табличек. Об этом сообщил Telegram-канал "Dorogi_47".
Многие дачники и местные жители забирают испорченные щитки на память, а срезанные знаки используются для подпорки сараев. Отдельная категория вандалов украшает "добычей" свои дома.
Чаще всего надписи на знаках закрашивают или искажают. Таким образом, "Дунай" стал Дубаем, а деревни Глядино и Лядино "просто тяжело вздохнули".
Ранее Ленобласть потратит 8 млрд рублей на экологичные автобусы.
Фото: Telegram / Dorogi_47
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