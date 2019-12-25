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Ленобласть потратит 8 млрд рублей на экологичные автобусы
Сегодня, 14:05
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Ленобласть потратит 8 млрд рублей на экологичные автобусы

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Общественный транспорт в Ленобласти будет работать на экологичном топливе.

В Ленинградской области запускаются 87 автобусных маршрутов, которые будут работать на экологичном топливе. Это первый этап реформы, которую планируется завершить к 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

На реализацию проекта в бюджете на 2024 год выделено более 1,2 миллиарда рублей. В ближайшее время планируется обновить подвижной состав транспорта и внедрить цифровые сервисы для пассажиров. 

Всего на реформу планируется потратить более 8 миллиардов рублей за пять лет. 

Ранее сообщалось, что на Маршала Жукова сгорел жёлтый автобус с надписью "Дети".

Фото: Piter.TV

Теги: комтранс, ленобласть, экотопливо
Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

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