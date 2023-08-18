Замечен осьминог верхом на самой быстрой акуле в мире

У берегов Новой Зеландии на камеру попала короткопёрая акула мако, самая быстрая акула в мире, на спине которой катался осьминог.

Осьминог был замечен за тем, что катался на своём необычном морском друге — сверхбыстрой акуле. Исследователи сняли на видео, как оранжевый осьминог цепляется за спину большой короткопёрой акулы мако (Isurus oxyrinchus), когда она плывёт. Этот "акула-топорус" был замечен в заливе Хаураки у северного побережья Северного острова Новой Зеландии во время исследовательской экспедиции в декабре 2023 года.

Большой металлический серый спинной плавник указывал на большую акулу, короткопёрую мако. Но постойте, что это было за оранжевое пятно у неё на голове? Буй? Повреждение? Мы запустили дрон, опустили GoPro в воду и увидели нечто незабываемое: осьминог сидел на голове акулы, цепляясь за неё щупальцами. Рошель Константайн, профессор морской биологии Оклендского университета, участвовавшая в исследовательской экспедиции, написала в заявлении

Ученые были поражены этим странным зрелищем, поскольку осьминоги обычно живут на дне океана, а короткопёрые мако проводят большую часть времени, плавая у поверхности. В электронном письме для Live Science специалист отметил, что биологи действительно не знают, как этот осьминог, живущий на морском дне, наткнулся на трёхметровую (10 футов) акулу-мако, которая обитает в пелагических — открытых — водах океана.

Напомним, что коротконосые акулы-мако — самые быстрые акулы в мире, достигающие максимальной скорости 46 миль в час (74 километров в час). Они могут вырастать до 12 футов (3,7 метров) в длину и весить до 1200 фунтов (545 килограммов). Эти акулы известны своей невероятной способностью к прыжкам, они могут выпрыгивать из воды на высоту до 20 футов (6 метров). Обычно они охотятся у поверхности океана, но были замечены на глубине до 1640 футов (500 метров). Их рацион в основном состоит из других быстро плавающих рыб, таких как рыба-меч и тунец, а также кальмаров и иногда других акул.

Исследователи наблюдали за странным "акултопусом" в течение 10 минут, прежде чем оставить странных спутников и продолжить свой путь.

Возможно, акулу не беспокоил осьминог — по крайней мере, она не проявляла беспокойства, когда медленно плыла. Осьминог держал все свои щупальца вместе на голове акулы, возможно, чтобы его не заметили, но он мог оставаться там, пока акула плыла медленно. Я подозреваю, что осьминог бы упал, если бы акула плыла быстрее. Рошель Константайн, профессор морской биологии

Коротконосые акулы-мако занесены в Красную книгу МСОП как вид, находящийся под угрозой исчезновения, в основном из-за того, что их плавники высоко ценятся в торговле акульями плавниками. Они также случайно попадают в качестве прилова при промысле тунца и рыбы-меч, особенно при ловле на ярус. Из-за низкой скорости размножения они не могут достаточно быстро восстанавливаться, чтобы противостоять вылову, что приводит к сокращению популяции.

Одна из лучших сторон работы морского биолога заключается в том, что никогда не знаешь, что можешь увидеть в следующий раз в море. Поддерживая природоохранные инициативы, мы можем способствовать тому, чтобы такие необычные моменты продолжались. Рошель Константайн, профессор морской биологии

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Фото и видео: Wednesday Davis; YouTube / University of Auckland - Website video repository