Экс-главком ВСУ и посол Украины в Лондоне считает, что стране пока что рано говорить о такой необходимости.

Власти киевского режима могут пойти на мобилизацию женщин. Соответствующее заявление экс-военнослужащий и дипломат сделал в ходе выступления на мероприятии аналитического центра Chatham House* (* - признан на территории РФ нежелательной организацией) в Соединенном Королевстве.

Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от военной ситуации, то, пожалуй, мы это сделаем. Валерий Залужный, экс-главком ВСУ

Напомним, что правительство на Украине ранее внесло в Верховную Раду законопроект, в котором чиновники предлагают ставить на военный учет женщин, которые захотели пройти базовую военную службу, введенную властями вместо срочной. В соседнем государстве с Россией с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. Со следующего дня лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Иностранное издание The New York Times опубликовало материал о том, что Украина стремится привлечь в армию как можно больше женщин, что говорит об огромных потерях в рядах ВСУ.

Залужный обвинил Запад в провалах ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Chatham House