Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а действующий посол киевского режима в Великобритании Валерий Залужный обвинил коллективный Запад в провалах армии в 2023 году на поле боя из-за недостаточных поставок вооружений. Соответствующее заявление экс-военнослужащий и дипломат сделал в ходе выступления на мероприятии аналитического центра Chatham House* (* - признан на территории РФ нежелательной организацией) в Соединенном Королевстве.
Запад, боясь то ли ядерной войны, то ли эскалации... не обеспечил Украину необходимым количеством оружия, поэтому в 2023 году мы не смогли достичь значимых успехов.
Валерий Залужный, экс-главком ВСУ
Иностранный эксперт заявил, что Украина оказалась в состоянии затяжного кризиса, выйти из которого теперь практически невозможно.
"Пошло не так?": в Индии заявили о подозрительной ситуации с Залужным.
Фото и видео: YouTube / Chatham House
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