Экс-главком ВСУ и посол Украины в Лондоне считает, что Запад делает недостаточно для поддержки Киева.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а действующий посол киевского режима в Великобритании Валерий Залужный обвинил коллективный Запад в провалах армии в 2023 году на поле боя из-за недостаточных поставок вооружений. Соответствующее заявление экс-военнослужащий и дипломат сделал в ходе выступления на мероприятии аналитического центра Chatham House* (* - признан на территории РФ нежелательной организацией) в Соединенном Королевстве.

Запад, боясь то ли ядерной войны, то ли эскалации... не обеспечил Украину необходимым количеством оружия, поэтому в 2023 году мы не смогли достичь значимых успехов. Валерий Залужный, экс-главком ВСУ

Иностранный эксперт заявил, что Украина оказалась в состоянии затяжного кризиса, выйти из которого теперь практически невозможно.

"Пошло не так?": в Индии заявили о подозрительной ситуации с Залужным.

Фото и видео: YouTube / Chatham House