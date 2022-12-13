Петербург приобретёт 2 новых проходческих щита для строительства новых станций метро

Петербург планирует приобрести 2 новых проходческих щита для строительства новых станций метрополитена. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов во время заседания правительства.
Градоначальник отметил, что имеющиеся у Петербурга проходческие щиты практически пришли в негодность, а они необходимы для строительства подземки.
Также Беглов подчеркнул, что власти Петербурга успешно решили проблему с задержками зарплату работникам, участвующим в строительстве метро. Этого удалось добиться благодаря созданию новой структуры АО "Метрострой Северной столицы".
Ранее мы сообщили о том, что ремонт станции метро "Ладожская" перенесли в третий раз.
Фото: пресс-служба АО "Метрострой Северной Столицы"
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