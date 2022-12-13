Петербург выделит 214 млн рублей на закупку лекарств для "сердечников"

Список препаратов расширили до 31 наименования.

Власти Петербурга выделили 214 млн рублей на бесплатные лекарства для людей, которые перенесли сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщила пресс-сьужба Смольного.

Список льготных препаратов данной категории в 2023 году был расширен до 31 наименования. Кроме того, дополнительные 117 млн будет направлено на закупку нового оборудования – нейроэндоскопических стоек, препаратов ИВЛ и противопролежневых систем.

Напомним, что амбулаторные пациенты–сердечники в Петербурге получают бесплатные препараты в течение двух лет после постановки диагноза.

Ранее мы сообщили о том, что клинические исследования первой вакцины против РС-вирусов запустили в Петербурге.

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