Клинические исследования первой вакцины против РС-вирусов запустили в Петербурге

Препарат направлен на снижение риска осложнений у пожилых и людей с иммунодефицитом. Также РСВИ является основной причиной тяжёлых форм заболеваний у новорождённых и маленьких детей.

В Петербургском НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева стартовала первая фаза клинического исследования вакцины для профилактики респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (РСВИ). Препарат проверят на безопасность и иммуногенность. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Отметим, что на данный момент проверенной вакцины и противовирусных средств для специфической профилактики РСВИ не существует. Новый препарат направлен на снижение риска осложнений у пожилых и людей с иммунодефицитом. Кроме того, РСВИ является основной причиной тяжёлых форм заболеваний у новорождённых и маленьких детей, которая может привести к бронхиолиту и пневмонии.

Отметим, что РСВИ у взрослых проявляется как заболевание верхних дыхательных путей. Температура тела при этом достигает 37-38 градусов, могут проявиться ринит, фарингит и ларингит. Продолжительность заболевания варьируется от пяти дней до трёх недель.

Ранее мы сообщили о том, что за прошлый год личный кабинет "Моё здоровье" принял почти 2 млн заявок от петербуржцев.

Фото: Piter.TV