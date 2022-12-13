За прошлый год личный кабинет "Моё здоровье" принял почти 2 млн заявок от петербуржцев

К своим данным предоставили доступ 87% медицинских учреждений города.

Больше 1,8 млн жителей Петербурга воспользовались услугами личного кабинета "Моё здоровье" на портале Госуслуг за 2022 год. Таким образом, плановый показатель по медицинскому обслуживанию был превышен в 2,5 раза. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Кроме того, за год к своим данным предоставили доступ 87% медицинских учреждений города.

В городском правительстве добавляют, что с 2023 года в личном кабинете появился раздел "Просмотр результатов инструментальных исследований" с информацией, поступающей из городских из поликлиник и больниц. Горожане по-прежнему могут записаться на приём к врачу с помощью портала "Здоровье петербуржца", а также через портал Госуслуг и службу "122".

Ранее мы сообщили о том, что более 1000 петербуржцев заразились ковидом за сутки.

Фото: Pxhere