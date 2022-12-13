Более 1000 петербуржцев заразились ковидом за сутки

На стационарном лечении – 1,5 тыс. петербуржцев.

В Петербурге за минувшее воскресенье 1007 жителей заразились ковидом. Об этом рассказали в оперштабе.

На стационарном лечении – 1,5 тыс. петербуржцев. В больницы города госпитализировали 49 человек, в реанимации находятся 149 пациентов. Еще 37 петербуржцев подключены к ИВЛ. Еще 395 человек выписались из больниц. Не смогли побороть инфекцию 9 пациентов.

Ранее Петербург стал антилидером по суточному количеству смертей от коронавируса. Победили недуг 288 жителя. В больницу попали 56 больных.

Фото: Piter.tv

