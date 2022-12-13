  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Более 1000 петербуржцев заразились ковидом за сутки
Сегодня, 20:11
137
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Более 1000 петербуржцев заразились ковидом за сутки

0 0

На стационарном лечении – 1,5 тыс. петербуржцев.

В Петербурге за минувшее воскресенье 1007 жителей заразились ковидом. Об этом рассказали в оперштабе.

На стационарном лечении – 1,5 тыс. петербуржцев. В больницы города госпитализировали 49 человек, в реанимации находятся 149 пациентов. Еще 37 петербуржцев подключены к ИВЛ. Еще 395 человек выписались из больниц. Не смогли побороть инфекцию 9 пациентов. 

Ранее Петербург стал антилидером по суточному количеству смертей от коронавируса. Победили недуг 288 жителя. В больницу попали 56 больных. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: ковид, лечение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии