"Пассажиравтотранс" приобретёт почти 350 новых автобусов в 2023 году

За счёт закупки можно будет обновить треть всего автобусного парка Петербурга в сумме с приобретениями за прошлый год.

ГУП "Пассажиравтотранс" продолжает закупку современных автобусов для Северной столицы. В течение 2023 года предприятие задалось целю закупить почти 350 транспортных единиц, за счёт которых будет обновить треть всего парка в сумме с приобретениями за прошлый год.

Судя по информации пресс-службы "Пассажиравтотранса", речь идёт о приобретении российских и белорусских низкопольных автобусов различных классов. которые будут работать на газомоторном и дизельном топливе. Транспорт будет оснащён системой помощи водителю, системой оплаты, видеонаблюдения и информационным табло.

Всего планируется получить 142 двухсекционных автобуса особо большого класса и 176 автобусов большого класса. Поставка состоится в 2023-2024 г.г. Кроме того, в рамках работы над расширением доступа пассажиров к экологичному транспорту возможна закупка 25-ти электробусов.

Ранее мы сообщили о том, что в марте откроется специальная полоса для трамваев на мосту Александра Невского.

Фото: Piter.TV