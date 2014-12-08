"Пассажиравтотранс" закупит ещё более 200 новых автобусов

Низкопольные модели будут работать на двигателях Евро-5.

ГУП "Пассажиравтотранс" готовится приобрести ещё 207 автобусов различного класса. Как сообщила пресс-служба комтранса, уже объявлены тендеры на закупку новых моделей.

В ведомстве подчеркнули, что вместимость новых транспортных единиц составит не менее 97 человек. Они будут низкопольными и подходить для проезда маломобильных групп населения. Кроме того, автобусы будут работать на двигателях Евро-5 – таким образом, они послужат заменой моделям более низкого экологического класса.

Поступление ожидается не позднее декабря.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы пожаловались на лихачество водителей автобусов.

Фото: Piter.TV