"Пассажиравтотранс" закупит ещё более 200 новых автобусов

ГУП "Пассажиравтотранс" готовится приобрести ещё 207 автобусов различного класса. Как сообщила пресс-служба комтранса, уже объявлены тендеры на закупку новых моделей.
В ведомстве подчеркнули, что вместимость новых транспортных единиц составит не менее 97 человек. Они будут низкопольными и подходить для проезда маломобильных групп населения. Кроме того, автобусы будут работать на двигателях Евро-5 – таким образом, они послужат заменой моделям более низкого экологического класса.
Поступление ожидается не позднее декабря.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы пожаловались на лихачество водителей автобусов.
Фото: Piter.TV
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