"Приходится уворачиваться": петербуржцы пожаловались на лихачество водителей автобусов

Ранее СМИ сообщали о 1711 ДТП с участием автобусов в Петербурге и Ленобласти в период с 1 апреля по 30 августа.

Жители Петербурга усомнились в заявлении Комтранса о том, что все водители общественного транспорта проходят профессиональную подготовку, после чего сдают экзамены.

Напомним, ранее СМИ сообщали о 1711 ДТП с участием автобусов в Петербурге и Ленобласти в период с 1 апреля по 30 августа.

В связи с этим пользователи Сети скептически отнеслись к заявлению Комтранса. Жители города призвали научить водителей не разговаривать по телефону за рулем, а также отучить резко газовать и тормозить.

А почему не обучаете на остановках останавливаться вплотную к поребрику, как в советское время, чтобы не выходить прямо в глубокие лужи, чтобы с выносом колясок не было проблем? Зачем сейчас закупили низкопольные автобусы, если зачастую пассажирам всё равно приходится либо спускаться на мостовую, либо прыгать? Не все пассажиры молоды и здоровы для таких "упражнений". Рекламируете новые автобусы как удобные, а водителей ни культуре вождения, ни бережному отношению к пассажирам так и не учите, — написал один из комментаторов

Напомним, 1 апреля Смольный запустил транспортную реформу, которая привела лишь к транспортному коллапсу на дорогах и неудобству жителей. Нововведения день ото дня подвергаются критике со стороны петербуржцев и различных экспертов. Многие заявили, что реформа "сырая" и непродуманная.

Фото: Piter.tv