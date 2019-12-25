Депутат из Петербурга выступил с идеей авторских туров

От парламентария петербургского ЗакСа Павла Крупника поступлю предложение о введении лицензии для российских организаторов и гидов авторских туров. Об этом сообщило издание РТ.
По словам депутата, такой формат путешествий в стране сейчас набирает особую популярность. Многие предпочитают экзотический отдых, например — высоко в горах. Подобные экскурсии пока не контролируются ни законодательством, ни надзорными органами, что зачастую приводит к неоднозначным ситуациям.
Свое обращение депутат адресовал главе Ростуризма РФ Зарине Догузовой.
Ранее мы сообщили о том, что за лето в Петербурге резко выросло число ищущих работу.
Фото: Pixabay
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