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Депутат из Петербурга выступил с идеей авторских туров
Сегодня, 10:28
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Депутат из Петербурга выступил с идеей авторских туров

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По мнению Павла Крупника, такой вопрос необходимо проработать на законодательном уровне.

От парламентария петербургского ЗакСа Павла Крупника поступлю предложение о введении лицензии для российских организаторов и гидов авторских туров. Об этом сообщило издание РТ.

По словам депутата, такой формат путешествий в стране сейчас набирает особую популярность. Многие предпочитают экзотический отдых, например — высоко в горах. Подобные экскурсии пока не контролируются ни законодательством, ни надзорными органами, что зачастую приводит к неоднозначным ситуациям. 

Свое обращение депутат адресовал главе Ростуризма РФ Зарине Догузовой.

Ранее мы сообщили о том, что за лето в Петербурге резко выросло число ищущих работу.

Фото: Pixabay 

Теги: авторские туры, депутат, санкт-петербург, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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