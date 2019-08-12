В Петербурге пройдет закрытый показ нового фильма о Сергее Довлатове

Герои фильма в течение всего сюжета рассуждают на тему, что было бы, если бы Довлатов оказался в 2020 году.

В среду, 2 декабря, в Петербурге состоится закрытый показ нового фильма о Сергее Довлатове пройдет в Доме кино. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что картину "Сергей Довлатов. Возвращение, или У каждого свой Довлатов" режиссера Николая Якимчука представят к 80-летию писателя. В сюжете разные герои фильма рассуждают на тему, что было бы, если бы Довлатов оказался в 2020 году. Также в фильме будут монологи самого Довлатова о самом насущном.

По словам режиссера один из главных героев — дом, где ранее жил писатель.

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Фото:Сергей Довлатов/вк