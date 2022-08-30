Дворцовый мост разведут под плейлист Довлатова

Шоу "Поющие мосты" проходит в Петербурге с 2016 года.

В ночь с 3 на 4 сентября Дворцовый мост разведут под плейлист, который слушал писатель Сергей Довлатов. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Композиции прозвучат в дни проведения фестиваля "Дня Д", который ежегодно проходит в Петербурге. 3 сентября — день рождения Довлатова.

В плейлист войдут джазовые композиции 60-70-х годов в симфонической версии. Писатель слушал эту музыку как в Ленинграде, так и будучи за границей.

В этом году в "День Д" будут задействованы такие площадки, как "Новая Голландия", "Ленфильм", улица Рубинштейна, "Вавилов Лофт" и другие. Лозунгом фестиваля в этом году стала фраза: "Мне стало противно, и я ушел. Точнее, остался".

Фото: Piter.tv