Андрей Арьев рассказал, почему Довлатов был вынужден эмигрировать

В Нью-Йорке его литературная известность оставляла желать лучшего: его русские книжки издавались тиражом в 500-700 экземпляров, а в СССР были переправлены единицы.

Андрей Арьев, друг семьи Довлатовых, главный редактор журнала "Звезда", рассказал почему Довлатов был вынужден эмигрировать, о его положении и самочувствии в Нью-Йорке. Этим он поделился в беседе с spbdnevnik.ru

По словам Арьева, у Довлатова не было выбора не уехать, потому что "здесь его не печатали десять лет подряд, при том что рецензии из издательств и журналов приходили сплошь положительные". Писателя это задевало, а к самиздату он относился безразлично. Он хотел стать профессиональным писателем, но десять лет терпел, после чего отправил рукописи на Запад. Затем его вынудили уехать советские власти, а чтобы издать в Америке сборник рассказов, нужно быть писателем уровня Хемингуэя или Селинджера.

В Нью-Йорке его литературная известность оставляла желать лучшего: его русские книжки издавались тиражом в 500-700 экземпляров, а в СССР были переправлены единицы. Его любили только близкие друзья, знакомые еще по Ленинграду: Иосиф Бродский и другие. Из литераторов, с кем Довлатов познакомился уже в Нью-Йорке, можно назвать лишь единицы, с кем у него сложились дружеские отношения: Петр Вайль, Александр Генис, Вагрич Бахчанян, Гриша Поляк, Наум Сагаловский из Чикаго.

Ранее в Петербурге стартовал ежегодный фестиваль "День Д".

Фото: Вконтакте / Сергей Довлатов