Сюжет основан на реальных событиях.

В четверг, 3 сентября, в Петербурге прошел закрытый показ фильма "Шугалей-2". Картину, основанную на реальных событиях, посмотрели известные актеры, спортсмены и общественные деятели. В частности, на премьере присутствовали Елена Богомазова, Сергей Рост, Алиса Вокс и другие знаменитости.

История рассказывает о социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которые приехали в Ливию, чтобы провести исследование общественного мнения. В ходе работы они выяснили, что в стране существует проблема распространения терроризма. За полученные сведения россиянам пришлось дорого заплатить – их похитили в Триполи и заключили в тюрьму "Митига".

Режиссером второй части стал Максим Бриус, продюсерское кресло занял Сергей Щеглов. В продолжение истории зрители получат ответы на вопросы о дальнейшей судьбе плененных социологов.

Первая часть фильма вышла в прокат 1 мая. Премьера второй части состоится 6 сентября на каналах НТВ и "Юрган".

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Видео: ВКонтакте / Шугалей