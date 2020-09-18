  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вход на станцию метро "Площадь Ленина" временно закрыли из-за оставленной на эскалаторе тележки
Сегодня, 16:00
160
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Вход на станцию метро "Площадь Ленина" временно закрыли из-за оставленной на эскалаторе тележки

0 0

Второй вход оставили доступным для пассажиров.

В среду, 12 октября, для пассажиров временно приостановили вход на станцию метро "Площадь Ленина" со стороны улицы Комсомола. Об этом горожане заявили в соцсетях. 

Закрытие произошло примерно в 14:19 и не коснулось входа со стороны Боткинской улицы.

Как отметили в пресс-службе Петербургского метрополитена, мера была принята из-за попадания в механизм эскалатора сумки-тележки.

Ранее мы сообщили о том, что на станции метро "Сенная площадь" 4-летний мальчик сломал палец на эскалаторе.

Фото: Piter.TV

Теги: закрытие станции, метро площадь ленина, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии