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На станции метро "Сенная площадь" 4-летний мальчик сломал палец на эскалаторе
Сегодня, 12:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На станции метро "Сенная площадь" 4-летний мальчик сломал палец на эскалаторе

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Он прищемил 3 и 4 пальцы правой кисти в механизме эскалатора.

На станции метро "Сенная площадь" ребёнок прищепил пальцы в механизме эскалатора. Об этом стало известно Piter.tv.

Мальчик, которому в этом месяце исполнится 4 года, прищемил 3 и 4 пальцы правой кисти в механизме эскалатора. У него диагностировали ушибленную рану, закрытый перелом дистальной фаланги четвертого пальца правой кисти.

Ребёнок госпитализирован в больницу. Проводится проверка.

Также ранее трехлетний петербуржец съел 50 таблеток витамина D3.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, сенная площадь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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