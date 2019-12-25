На станции метро "Сенная площадь" 4-летний мальчик сломал палец на эскалаторе

Он прищемил 3 и 4 пальцы правой кисти в механизме эскалатора.

На станции метро "Сенная площадь" ребёнок прищепил пальцы в механизме эскалатора. Об этом стало известно Piter.tv.

Мальчик, которому в этом месяце исполнится 4 года, прищемил 3 и 4 пальцы правой кисти в механизме эскалатора. У него диагностировали ушибленную рану, закрытый перелом дистальной фаланги четвертого пальца правой кисти.

Ребёнок госпитализирован в больницу. Проводится проверка.

Также ранее трехлетний петербуржец съел 50 таблеток витамина D3.

Фото: Piter.tv