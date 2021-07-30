Въезды на ЗСД с набережной Макарова будут поочерёдно закрывать 3 дня подряд

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

В период с 15 по 17 июля въезды на ЗСД на развязке с набережной Макарова будут попеременно перекрываться из-за дорожных работ. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Так, с 23:59 14 июля по 3:00 16 июля будет перекрыт съезд с набережной Макарова в направлении КАД Север. Проезд при движении с набережной Макарова в сторону КАД Север через разворот на набережной реки Екатерингофки и в обратном направлении станет бесплатным. При этом проезд с набережной Макарова в направлении съезда с ЗСД будет определяться по действующему тарифу.

Проехать в направлении КАД Юг будет нельзя с 3:00 16 июля по 7:00 17 июля. На это время движение по участку с набережной Макарова в сторону юга через разворот на Богатырском проспекте и в обратном направлении временно будет бесплатным, а по набережной Макарова к съезду с ЗСД − по установленному тарифу.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Подробности об ограничениях указаны на сайте ЗСД.

Ранее мы сообщили о том, что беспилотным автомобилям могут запретить езду по центру Петербурга, на ЗСД и КАД.

Фото: Piter.TV